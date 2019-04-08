Степаненко: и я могу так судить – выйти и всем надавать жёлтые карточки

Полузащитник «Шахтёра» Тарас Степаненко прокомментировал победу над «Динамо» в 1/4 финала Кубка Украины (1:1, 4:3 в серии пенальти) и оценил эпизоды с удалениями Дениса Гармаша и Жуниора Мораеса.



«Насколько я понял, Денис в том эпизоде ударил головой – это красная карточка. Что касается удаления Мораеса, я с ним разговаривал, он не понимает, за что ему дали первое предупреждение. А затем молодой судья уже потерял нить игры, стал раздавать желтые карточки направо и налево. Но погодите, так и я могу судить – выйти и всем надавать желтые карточки. Мне не понравилось судейство. Постоянные свистки, только крик – сразу фол. Хотя в парочке моментов он ничего разобрался. Да и матч, надо признать, был тяжёлым в плане судейства. Его кинули в эту мясорубку», — цитирует Степаненко Footboom.

«Шахтёр» и «Динамо» определили полуфиналиста Кубка Украины в серии пенальти