Отменённый гол и блестящие сейвы вратаря — в обзоре матча «Интер» — «Аталанта»

В 31-м туре итальянской Серии А «Интер» принимал «Аталанту». Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и завершились со счётом 0:0.



В первом тайме хозяевам удалось отправить мяч в сетку ворот соперника, однако гол был отменён из-за офсайда. Также в ходе матча блестящим образом себя проявил вратарь гостей Пьерлуиджи Голлини, несколько раз спасшего свою команду.



После 31 тура «Интер» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии с 57 очками в активе и уступает лишь «Ювентусу» (84) и «Наполи» (64). «Аталанта» (52) располагается на пятой строчке и лишь по дополнительным показателям отстаёт от замыкающего первую четвёрку «Милана». Напомним, четыре лучшие команды Серии А по итогам сезона выходят в групповую стадию Лиги чемпионов.

