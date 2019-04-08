«Вест Хэм» установил ценник на Райса, которым интересуется «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Деклан Райс может покинуть клуб в летнее трансферное окно и перебраться в «Манчестер Юнайтед».



Как сообщает Independent.ie, руководство «молотобойцев» уже сейчас раздумывает над возможным уходом 20-летнего футболиста. Лондонский клуб хочет выручить крупную сумму за хавбека и не станет рассматривать предложения, которые составят менее £ 50 млн (€ 58 млн).



Райс недавно продлил с «Вест Хэмом» контракт до лета 2024 года. Недельный оклад игрока по условиям соглашения составляет £ 30 тыс. (около € 35 тыс.).



Ранее сообщалось, что в переходе Деклана, дебютировавшего за сборную Англии в прошлую паузу на международные матчи, заинтересован лично главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, планирующий строить команду вокруг британских футболистов.

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