«Оренбург» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча начнётся 8 апреля в 17:00

Сегодня, 8 апреля, на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» – «Ахмат». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Антон Аверьянов и Алексей Стипиди. Резервный рефери – Владимир Сельдяков.



Матч команд в первом круге завершился со счётом 1:1. Голами тогда отметились защитник Уилкер Анхель и полузащитник Вадим Афонин.



После 21 тура «Оренбург», набрав 29 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Ахмат» (27) располагается строчкой ниже. С полной таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

«Оренбург» — «Ахмат»: эксперты оценили шансы команд в матче 22-го тура РПЛ