Скаут: летом предлагали «Локомотиву» Пёнтека за € 4 млн, но клуб отказался

Футбольный скаут и спортивный директор датского клуба «Фремад Амагер» Тимур Дагуев рассказал о несостоявшемся переходе польского нападающего Кшиштофа Пёнтека в «Локомотив» прошлым летом. Форвард тогда оказался в «Дженоа», а спустя всего полгода перебрался в «Милан».



«Пьянтек, как говорят в Италии. Мы предлагали его летом за € 4 млн, но «Локомотив» сказал, что им не интересен этот игрок. Когда я написал об этом, со мной попытался поспорить Илья Геркус, но дальше понял, что не стоит это делать. Есть и доказательства, и переписки, но сейчас это не столь важно. На самом деле я не хотел никого упрекнуть. Таких историй миллион в футболе. И мадридский «Реал» может от кого-то отказаться, а дальше футболист заиграет. Против перехода выступил точно не Сёмин. Видимо, Штоффельсхаус. По крайней мере я общался с ним. Не думаю, что от него информация могла поступать Палычу», — цитирует Дагуева Sports.ru.



Также Дагуев рассказал о сорвавшемся трансфере защитника Невена Суботича в «Краснодар»: «Могу рассказать, как клуб не захотел покупать, и я это не понял: Суботич из «Боруссии» в «Краснодар». Им как раз нужен был защитник после ухода Гранквиста. «Краснодар» мог закрыть сделку в последний день трансферного окна, но в последний момент передумал. В итоге он перешёл в «Сент-Этьен» и начал здорово играть. «Краснодару» предлагал его свободным агентом, зарплата в районе € 2,5 млн в год».

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