Облак хочет заключить новый контракт с «Атлетико», несмотря на интерес «МЮ»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак собирается заключить новый контракт с клубом, несмотря на интерес «Манчестер Юнайтед», сообщает Marca. Издание отмечает, что прежнее соглашение до 2021 года будет продлено ещё на один год, а в контракте будут прописаны отступные в размере € 100 млн.

Ранее в СМИ также сообщалось об интересе к словенскому футболисту со стороны «ПСЖ», для которого Облак является одним из приоритетов на летнее трансферное окно.

Облак выступает за «Атлетико» с 2014 года. В нынешнем сезоне словенский голкипер принял участие в 31 матче испанской Примеры, и в 16 матчах ворота мадридского клуба оставались в неприкосновенности.



«Атлетико» набрал 62 очка в 31 встрече и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.