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Льоренте вернулся в общую группу «Тоттенхэма»

Льоренте вернулся в общую группу «Тоттенхэма»
Футбол / Лига чемпионов

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Фернандо Льоренте восстановился от травмы и сможет помочь своей команде в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне 34-летний футболист провёл 25 матчей, забил семь мячей и сделал четыре голевые передачи.

В то же время полузащитники «шпор» Эрик Дайер из-за травмы паха и Эрик Ламела из-за повреждения подколенного сухожилия не смогут выйти на поле. Участие в четвертьфинале Лиги чемпионов защитника Сержа Орье пока остаётся под вопросом.

Матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» состоится завтра, 9 апреля, начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Календарь матчей Лиги чемпионов можно посмотреть на «Чемпионате».

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