Вратарь «Арсенала» Левашов: внутри команды ходят разговоры о Лиге Европы

Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов поделился эмоциями от победы в голосовании за лучшего игрока команды в марте, а также оценил шансы «оружейников» на попадание в Лигу Европы по итогам сезона.



«Очень рад, что болельщики «Арсенала» признали меня лучшим игроком марта. Месяц для нас выдался очень успешным. Радует, что мы не пропускаем мячи в чемпионате. Лучше отрезка и не придумаешь.



Конечно, внутри команды ходят разговоры о возможности попадания в Лигу Европы. Почему бы и не замахнуться? Календарь позволяет, нужно только настраиваться на каждый матч и играть его, как последний. Сохраним свой ход — и всё будет отлично», — сказал Левашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Также Левашов рассказал о состоянии своего здоровья: «Что касается травмы, через две-три недели буду в строю. Сегодня был в Москве в кистевой хирургии. Врачи всё осмотрели и сказали, что восстановление протекает хорошо, сняли гипс и наложили шину на палец. С завтрашнего дня начинаю тренироваться по индивидуальной программе».

Болельщики «Арсенала» признали Левашова лучшим игроком в марте