Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Вратарь «Арсенала» Левашов: внутри команды ходят разговоры о Лиге Европы

Вратарь «Арсенала» Левашов: внутри команды ходят разговоры о Лиге Европы
Футбол / РПЛ

Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов поделился эмоциями от победы в голосовании за лучшего игрока команды в марте, а также оценил шансы «оружейников» на попадание в Лигу Европы по итогам сезона.

«Очень рад, что болельщики «Арсенала» признали меня лучшим игроком марта. Месяц для нас выдался очень успешным. Радует, что мы не пропускаем мячи в чемпионате. Лучше отрезка и не придумаешь.

Конечно, внутри команды ходят разговоры о возможности попадания в Лигу Европы. Почему бы и не замахнуться? Календарь позволяет, нужно только настраиваться на каждый матч и играть его, как последний. Сохраним свой ход — и всё будет отлично», — сказал Левашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Также Левашов рассказал о состоянии своего здоровья: «Что касается травмы, через две-три недели буду в строю. Сегодня был в Москве в кистевой хирургии. Врачи всё осмотрели и сказали, что восстановление протекает хорошо, сняли гипс и наложили шину на палец. С завтрашнего дня начинаю тренироваться по индивидуальной программе».

Болельщики «Арсенала» признали Левашова лучшим игроком в марте
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент