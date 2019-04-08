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«Оренбург» проиграл «Ахмату» в домашнем матче РПЛ

«Оренбург» проиграл «Ахмату» в домашнем матче РПЛ
Футбол / РПЛ

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал грозненский «Ахмат». Встреча состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 4-й минуте счёт в матче открыл защитник «Оренбурга» Сергей Терехов. Ответный гол был забит на 37-й минуте — его автором стал полузащитник «Ахмата» Раванелли. В начале второго тайма хавбек Олег Иванов вывел грозненскую команду вперёд в счёте. Итоговый счёт в матче установил нападающий «Ахмата» Беким Балай.

«Ахмат» набрал 30 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (29) располагается строчкой ниже, на 10-м месте. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 22 матчах.

Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
08 апреля 2019, понедельник. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
1 : 3
Ахмат
Грозный
1:0 – Терехов – 4, 1:1 – Раванелли – 37, 1:2 – О. Иванов – 48, 1:3 – Балай – 56
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