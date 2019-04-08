«Оренбург» проиграл «Ахмату» в домашнем матче РПЛ

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал грозненский «Ахмат». Встреча состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.



На 4-й минуте счёт в матче открыл защитник «Оренбурга» Сергей Терехов. Ответный гол был забит на 37-й минуте — его автором стал полузащитник «Ахмата» Раванелли. В начале второго тайма хавбек Олег Иванов вывел грозненскую команду вперёд в счёте. Итоговый счёт в матче установил нападающий «Ахмата» Беким Балай.



«Ахмат» набрал 30 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (29) располагается строчкой ниже, на 10-м месте. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 22 матчах.