Фостер: откажусь играть в финале Кубка Англии, это право заслужил Гомес

Вратарь «Уотфорда» Бен Фостер сообщил, что он откажется выйти на поле в финале Кубка Англии с «Манчестер Сити» в пользу партнёра по команде Эурельо Гомеса.



«Что я сделаю, если меня выберут для участия в финале Кубка Англии? Я совершенно точно откажусь! Гомес заслужил это право, и он, без сомнений, должен сыграть. Он никогда не подводил и никогда не подведёт этот клуб. Эурельо фантастически сыграл с «Вулверхэмптоном», — приводит слова Фостера официальный «твиттер» клуба.

38-летний Гомес перешёл в «Уотфорд» летом 2014 года из «Тоттенхэм Хотспур» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне он отыграл во всех пяти матчах Кубка Англии без замен, пропустив в них три мяча. При этом в чемпионате Англии бразилец ни разу не вышел на поле, попав в заявку на матч 32 раза.