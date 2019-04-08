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Гризманн во второй раз стал отцом

Гризманн во второй раз стал отцом
Футбол / Испания

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн стал отцом во второй раз. Эрика Чоперена, жена французского форварда, родила сына. Супруги назвали новорождённого Амаро.

Примечательно, что дочь Гризманна Мия также родилась 8 апреля. Сегодня дочери французского футболиста исполнилось 3 года.

Фото доступно на странице Антуана Гризманна в «Твиттере».

Гризманн выступает в составе мадридского «Атлетико» с 2014 года. В нынешнем сезоне французский нападающий принял участие в 31 матче «Атлетико» в чемпионате Испании, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач. С 2014 года Гризманн играет также за национальную команду Франции, в составе которой он стал чемпионом мира в 2018 году.

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