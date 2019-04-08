Тухель: Шупо-Мотингу не хватает уверенности

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель высказался по поводу промаха нападающего парижской команды Эрика Шупо-Мотинга в матче 31-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом» (2:2).



Напомним, на 28-й минуте встречи полузащитник парижского клуба Кристофер Нкунку перебросил мяч через голкипера соперников, а Шупо-Мотинг решил добить его в сетку, находясь на линии ворот, но вместо этого попал в штангу. В итоге мяч достался игрокам соперника.



«Думаю, Эрику не хватает уверенности. Он находится в „ПСЖ“ не для того, чтобы каждый матч выходить в стартовом составе, но ему приходится из-за большого количества травм других наших футболистов. Это совсем не его роль. Эрик отлично выходит на замену», — приводит слова Тухеля Squawka.

Шупо-Мотинг попросил прощения за свой промах и назвал его настоящим позором