Мбаппе, Балотелли и М. Дембеле поборются за звание лучшего игрока марта в Лиге 1

Стали известны претенденты на приз лучшему игроку чемпионата Франции по итогам марта. Об этом сообщает «твиттер» Профсоюза футболистов Франции.

В их число вошли Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Марио Балотелли («Марсель»), Мусса Дембеле («Лион»).

В марте Мбаппе и Дембеле приняли участие в четырёх матчах Лиги 1, в которых забили по пять голов. На счету Балотелли четыре гола в четырёх матчах.

В нынешнем сезоне 20-летний Мбаппе провёл 25 матчей во французском национальном чемпионате и забил 27 голов. 22-летний Дембеле стал автором 12 забитых мячей в 26 встречах. На счету 28-летнего Балотелли семь голов в 20 матчах. В этом сезоне форвард выступал сначала за «Ниццу», а в зимнее трансферное окно перешёл в «Марсель».