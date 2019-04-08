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«Болонья» разгромила «Кьево», забив два гола с пенальти

«Болонья» разгромила «Кьево», забив два гола с пенальти
Футбол / Италия

В матче 31-го тура итальянской Серии А «Болонья» принимала «Кьево». Встреча состоялась на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

На 65-й минуте главный арбитр встречи Лука Пайретто назначил пенальти в ворота «Кьево», который успешно реализовал полузащитник «Болоньи» Эрик Пульгар. Через 3 минуты чилийский хавбек оформил дубль, исполнив 11-метровый удар. На 79-й минуте защитник «Кьево» Маттья Бани получил вторую жёлтую карточку, после чего гости остались в меньшинстве. Через 10 минут защитник «Болоньи» Митчелл Дейкс довёл счёт до разгромного.

«Болонья» набрала 30 очков и поднялась на 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кьево» (11) — на 20-м месте в таблице Серии А.

Италия - Серия А. 31-й тур
08 апреля 2019, понедельник. 21:30 МСК
Болонья
Болонья
3 : 0
Кьево
Верона
1:0 – Пульгар – 65 (пен), 2:0 – Пульгар – 68 (пен), 3:0 – Дейкс – 89
Удаления: нет – Бани, 79
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