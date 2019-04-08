«Болонья» разгромила «Кьево», забив два гола с пенальти

В матче 31-го тура итальянской Серии А «Болонья» принимала «Кьево». Встреча состоялась на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.



На 65-й минуте главный арбитр встречи Лука Пайретто назначил пенальти в ворота «Кьево», который успешно реализовал полузащитник «Болоньи» Эрик Пульгар. Через 3 минуты чилийский хавбек оформил дубль, исполнив 11-метровый удар. На 79-й минуте защитник «Кьево» Маттья Бани получил вторую жёлтую карточку, после чего гости остались в меньшинстве. Через 10 минут защитник «Болоньи» Митчелл Дейкс довёл счёт до разгромного.



«Болонья» набрала 30 очков и поднялась на 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кьево» (11) — на 20-м месте в таблице Серии А.