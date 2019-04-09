Каррагер: Азар сейчас слишком хорош для «Челси»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о возможном уходе из «Челси» полузащитника Эдена Азара.

«Не думаю, что вы когда-нибудь сможете остановить игроков, переходящих в «Реал» и» Барселону». Большинство видят это как вершину, и это происходило как в «Манчестер Юнайтед», так и в «Ливерпуле».

Печально, но я люблю наблюдать за ним неделя за неделей. Но чувствую, что Азар должен играть за «Реал» или «Барселону». Он настолько хорош, что должен играть на этом уровне. Азар сейчас слишком хорош для «Челси»,

Вспоминаю о Луисе Суаресе, когда он был в «Ливерпуле». Хотел, чтобы он остался. Об этом я говорил со Стивеном Джеррардом. Мы даже сказали Луису: «Ты слишком хорош для «Арсенала». Если собираешься уехать, ты должен перейти в «Барселону». Азар — один из лучших игроков в мире, а лучшие играют за ваши «Реалы» и «Барселоны», — цитирует Каррагера Sky Sports.