Хитцфельд: Месси и Роналду не так хороши, как прежде

Бывший главный тренер «Баварии» Оттмар Хитцфельд назвал претендентов на победу в Лиге чемпионов.

«Считаю, что в этом году у английских клубов есть хорошие шансы на успех в Лиге чемпионов. У них большой потенциал. Возможно, потому что Месси не так хорош, как прежде. То же самое касается и Роналду. Он продолжает забивать, но туринцам будет тяжело пройти в полуфинал. Думаю, «Манчестер Сити» или «Ливерпуль» будут победителем. Кого-то из них точно жду в финале», — цитирует Хитцфельда Omnisport.

В 1/4 финала Лиги чемпионов встретятся:

«Аякс» — «Ювентус»

«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»

«Порту» — Ливерпуль»

«Тоттенхэм Хоттспур» — «Манчестер Сити».

Хитцфельд дважды выигрывал Лигу чемпионов – с дортмундской «Боруссией» и «Баварией».