Лосано хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий ПСВ Ирвин Лосано может летом перебраться в «Манчестер Юнайтед», сообщает TEAMtalk.



Английский клуб уже долгое время следит за прогрессом мексиканского футболиста, а скауты «красных дьяволов» настаивают на его приобретении на протяжении двух последних трансферных окон. В контракте 23-летнего форварда с ПСВ прописана сумма отступных, превышающая € 34 млн. По словам издания, руководство «красных дьяволов» видит в нём идеальную замену Алексису Санчесу.



«Ирвин хочет перейти в «Манчестер Юнайтед». Он считает, что этот клуб так же велик, как «Реал» и «Барселона». Он уже обсудил возможный трансфер с Чичарито, и Хавьер отозвался о своём бывшем клубе наилучшим образом», — сказал источник, близкий к Лосано.



Ранее сообщалось об интересе к Лосано со стороны целого ряда европейских клубов, среди которых «Реал», «Барселона», «Интер», «Атлетико», «Боруссия» (Дортмунд), «Челси», «Ювентус», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Эвертон».



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