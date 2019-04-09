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«Ливерпуль» и «Барселона» интересуются защитником «Вулверхэмптона»

«Ливерпуль» и «Барселона» интересуются защитником «Вулверхэмптона»
Футбол / Англия

Защитник «Вулверхэмптона» Рубен Винагре привлёк внимание европейских топ-клубов, сообщает Birmingham Mail со ссылкой на O Jogo.

По словам источника, за прогрессом футболиста, которому сегодня, 9 апреля, исполняется 20 лет, следят «Ливерпуль» и «Барселона». Главный тренер красных Юрген Клопп был впечатлён выступлением Винагре в одной из последних встреч и включил его в список интересов клуба. В свою очередь сине-гранатовые уже несколько раз отправляли скаутов на матчи «Вулвз», чтобы понаблюдать за развитием игрока.

Винагре начинал карьеру в «Монако», а сезон-2017/18 провёл в аренде в «Вулверхэмптоне». Летом прошлого года английский клуб выкупил права на игрока.

В нынешнем сезоне португальский защитник принял участие в 14 матчах (в семи из них выходил на замену) английской Премьер-лиги, в которых получил 1 жёлтую карточку.

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