А. Егоров: VAR снимает напряжение, это большущий шаг вперёд

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу системы VAR во время полуфиналов Кубка России.

«Мы к этому долго шли. Большущий шаг вперёд. Мы провели игры, которые показали, что арбитр мог что-то не увидеть. Хотя арбитр должен видеть. VAR снимает напряжение. Когда мы будем вводить его везде, некоторые должны понимать это. Сначала Сёмин просил — давайте VAR, теперь у него другое отношение стало.

За монитором тоже судья, значит снова судьи будут ошибаться. За границей и с VAR бывают грубые ошибки. Мы сделали шаг. Большой шаг. Надеюсь, всё, что запланировали, доведём и запустим в чемпионате", — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.