Кокорин: не признаю обвинений в хулиганстве и побоях Соловчука

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, понятны ли ему обвинения следствия и признаёт ли он их.



«Не признаю обвинений в хулиганстве и не признаю побоев по потерпевшему Соловчуку», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Фигурантами дела также являются младший брат Кокорина Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и друг компании Александр Протасовицкий. Молодые люди пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В ходе инцидентов пострадали три человека. Изначально арест компании был рассчитан до 8 декабря, однако затем суд дважды продлевал его.



На предыдущем заседании, носившем закрытый характер, было решено продлить арест ещё на полгода – до сентября.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Заседание началось. LIVE Все подробности.