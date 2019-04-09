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Кокорин: не признаю обвинений в хулиганстве и побоях Соловчука

Кокорин: не признаю обвинений в хулиганстве и побоях Соловчука
Футбол / РПЛ

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, понятны ли ему обвинения следствия и признаёт ли он их.

«Не признаю обвинений в хулиганстве и не признаю побоев по потерпевшему Соловчуку», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Фигурантами дела также являются младший брат Кокорина Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и друг компании Александр Протасовицкий. Молодые люди пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В ходе инцидентов пострадали три человека. Изначально арест компании был рассчитан до 8 декабря, однако затем суд дважды продлевал его.

На предыдущем заседании, носившем закрытый характер, было решено продлить арест ещё на полгода – до сентября.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Заседание началось. LIVE
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