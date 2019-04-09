Дюпин: приятно быть первым вратарём, сделавшим голевую передачу в сезоне РПЛ

Вратарь «Анжи» Юрий Дюпин прокомментировал свою голевую передачу в домашнем матче 22-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1). На 16-й минуте счёт открыл нападающий махачкалинской команды Андрес Понсе, забив с подачи Дюпина.

«Когда выбивал мяч, думал, что это может превратиться в ассист. До этого у меня были две предголевые передачи. Когда выбиваю на Понсе, он хорошо цепляется. В прошлом матче он скинул мяч Кулику, и тот отдал ему голевую. В игре с «Оренбургом» после того, как я выбил мяч, мы заработали опасный штрафной и забили. Так что моя голевая передача назревала. За счёт коротких передач у «Анжи» не особо получается переходить из обороны в атаку, а благодаря длинным и борьбе – удаётся.

Быть первым вратарём, сделавшим голевую передачу в сезоне РПЛ, приятно, но в целом наше положение плачевное, так что большой роли это не сыграло. Много людей поздравило с ассистом в соцсетях: друзья, знакомые. Ещё и одна болельщица приехала на матч с цветами и возле автобуса подарила их, поблагодарив за хороший матч. А я улетал, и возможности взять их не было, поэтому решил опубликовать фото в «Инстаграме», а букет передал знакомым.

Давит ли, что «Анжи» снова опустился в зону вылета после победы «Уфы» над «Ростовом»? Вся борьба ещё впереди. «Уфа» ведь тоже когда-то должна набирать очки, не всегда же им терять возможности. Все будут зарабатывать очки, и наша задача осложняется тем, что соперники должны их терять», — сказал Дюпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.