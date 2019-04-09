Свидетель: водитель сказал Кокорину, Мамаеву и друзьям: «Таких петухов не вожу»

Карен Григорян, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, поделился воспоминаниями об их конфликте с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком.



«Начался разговор на повышенных тонах. Они друг на друга кричали, я спросил у девочки, мол, что случилось. Она сказала, что они сели к нему в машину, думали, что таксист, а он сказал: «Я таких петухов не вожу». Водитель сначала ударил Мамаева в область челюсти. Может, Паша и взял его за кофту, я не помню. Что-то такое было. Мамаев хотел ударить его в ответ, но не попал. Кокорин-старший пытался их разнять, водитель начал убегать. Кокорин-младший за ним побежал. В итоге водитель развернулся, толкнул Кирилла, и он упал. Мамаев тоже упал — прыгнул, поскользнулся. Видимо, хотел его поймать.



Соловчук попытался убежать, но Мамаев на него прыгнул, повалил. Водитель в итоге упал. Мамаев и Кирилл подошли к нему, нанесли два удара. Мы с Сашей побежали к ним, чтобы их разнять. Мамаев и Кирилл особо ничего сделать не успели — мы почти сразу подбежали. Руками они его не били, ногами, может, раза два ударили, но точно не в область головы. Крови на лице водителя я не увидел.



Протосавицкий подошёл в самом конце драки, Куропаткина не видел. Разнимать побежали мы с Сашей. Девушки тоже были рядом, но я их не знаю. Они орали что-то, пытались нас от них оттолкнуть. Одна из них присела рядом с водителем и просила перестать. Не помню, сколько водитель лежал на земле — может, минуту. Помню, что говорил, что готов отвечать за свои слова.



Протасовицкий ударил водителя два раза. Я стоял рядом, со мной был Кирилл, Саша и Паша. Потом мы подошли ближе к машине. Водитель начал говорить: «Я всё понял, всё понял». Сел в машину и самостоятельно уехал. Я никуда не отлучался. Не видел, чтобы кто-то наносил удары ногой в область головы. Куропаткин бил по машине, водитель просил её не трогать», — передаёт слова Григоряна корреспондентка «Чемпионата» Полина Куимова.

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