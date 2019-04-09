Ибрагимович: матч «МЮ» — «Барселона» будет битвой между Погба и Месси

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» Златан Ибрагимович поделился ожиданиями от матча между манкунианцами и каталонским клубом, которые завтра, 10 апреля, встретятся в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это два великих клуба с большой историей. За этим матчем будет очень интересно наблюдать. В составе обеих команд есть фантастические игроки. Посмотрим, кто будет сильнее.



Месси имеет значение в каждой игре, в которой принимает участие. Не секрет, что для „МЮ“ такое значение имеет Погба. Это будет битва между Месси и Погба, хотя футбол и является командным видом спорта. Я думаю, что именно они решат судьбу двухматчевого противостояния», — приводит слова Ибрагимовича Mundo Deportivo.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» состоится на стадионе «Олд Траффорд» и начнётся в 22:00 мск.