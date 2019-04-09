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Свидетель: думаю, если бы Мамаев был один, Соловчук бы его убил

Свидетель: думаю, если бы Мамаев был один, Соловчук бы его убил
Футбол / РПЛ

Екатерина Бобкова, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала о конфликте полузащитника с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.

«Что привело к конфликту в кафе? Конечно, действия водителя и его слова. Он громко сказал про петухов. Дословно я не помню, что он сказал, но это было. Хотя ребят было больше по количеству, он говорил это», — сказал свидетель.

«Мог бы он противостоять Мамаеву?» — спросил Игорь Бушманов, адвокат полузащитника.

«Был бы Паша один, думаю, убил бы его», — ответил свидетель.

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В ходе инцидентов пострадали три человека. Изначально арест компании был рассчитан до 8 декабря, однако затем суд дважды продлевал его.

Суд над Кокориным и Мамаевым. «Был бы Паша один, думаю, убил бы его»! LIVE
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