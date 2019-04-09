Новая стрижка Кокорина и крест на руке Мамаева. Главные фото из зала суда

9 апреля в Москве проходит открытое слушание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. За 9 часов заседания только два свидетеля из заявленных 45 человек успели дать показания.

Карен Григорян, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал, что их друг Александр Протасовицкий действительно сравнивал чиновника Дениса Пака с известным певцом, выступающим под псевдонимом PSY.



«Слышал ли я, что Протасовицкий сравнил Пака с великим певцом? Да. Как я отреагировал? Уже не вспомню», — передаёт слова Григоряна корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



В допрос вмешалась адвокат Кокорина Татьяна Стукалова: «Это национальный герой в Корее! Он в «Книгу рекордов Гиннесса» вошёл. Пак очень похож на него, одно лицо!»

Братья Кокорины вместе с Мамаевым и Протасовицким находятся под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в центре Москвы 8 октября, в результате которых пострадали три человека. При этом ранее арест молодых людей уже несколько раз продлевали. Первоначально он был рассчитан до 8 декабря.

Главные кадры с судебного заседания — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.