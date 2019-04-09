Балотелли грозит дисквалификация до конца сезона

Итальянский нападающий «Марселя» Марио Балотелли может быть дисквалифицирован до конца сезона. Об этом сообщает RMC Sport.

По данным источника, такое наказание грозит форварду за удар локтем в лицо защитнику «Бордо» Пабло Кастро в матче 31-го тура чемпионата Франции, который завершился поражением марсельцев со счётом 0:2.

Арбитр матча Хаким Бен Эль-Хадж не увидел фола со стороны итальянца, но Кастро, который получил перелом носа, после игры обвинил Балотелли в умышленном нарушении. В связи с этим эпизод будет рассмотрен дисциплинарным комитетом французской лиги.

Если вина форварда будет установлена, ему грозит дисквалификация на срок до восьми матчей. Учитывая, что «Марселю» осталось провести семь матчей в Лиге 1, Балотелли может пропустить остаток сезона.

28-летний Балотелли перешёл в «Марсель» в зимнее трансферное окно из «Ниццы». В этом сезоне он провёл за марсельцев 10 матчей в Лиге 1 и забил семь голов.