Стадион-красавец и стычка Делфа с фанатом на поле. Фото победы «шпор» над «Сити»

9 апреля в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» одержал победу над «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счётом 1:0.

На 13-й минуте «Манчестер Сити» получил право на пенальти, но Серхио Агуэро не сумел переиграть голкипера «шпор» Уго Льориса. Единственный гол был забит на 78-й минуте. Сон Хын Мин получил пас от Кристиана Эриксена и с близкого расстояния расстрелял ворота гостей.



В этой встрече «Тоттенхэм» из-за травмы потерял своего основного форварда — Гарри Кейна.



Ответный матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» пройдёт 17 апреля. Встреча состоится в Манчестере на стадионе «Этихад». Начало матча — в 22:00 мск.

Лучшие кадры с матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Лондоне.