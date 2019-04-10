Почеттино: возможно, Кейн выбыл до конца сезона из-за травмы

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0) отметил, что нападающий Гарри Кейн может пропустить концовку сезона из-за повреждения.



Напомним, форвард травмировался на 56-й минуте матча с «горожанами» в единоборстве с полузащитником гостей Фабианом Делфом. Покинуть поле Кейн смог только с помощью врачей, будучи не в состоянии наступить на левую ногу.



«Это очень, очень печально. Нам будет тяжело без Кейна, мы будем скучать по нему. Возможно, Гарри выбыл до конца сезона», — приводит слова Почеттино BT Sport.



25-летний Кейн является воспитанником «Тоттенхэм Хотспур». В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах английского национального чемпионата, в которых стал автором 17 забитых мячей (четырёх — с пенальти), а также отметился четырьмя результативными передачами.

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