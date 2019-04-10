Смоллинг: хочу передать Месси, что жду его

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», акцентировав внимание на лидере каталонцев Лионеле Месси.

«Игра против Месси — это то, что нам нравится. У меня уже была возможность сразиться с Криштиану Роналду и Килианом Мбаппе. Каждый раз — это новый вызов. Мне нравится играть против таких футболистов. Хочу передать Месси, что жду его», — цитирует Смоллинга Metro.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» состоится сегодня на стадионе «Олд Траффорд» и начнётся в 22:00 мск.

На групповом этапе «Манчестер Юнайтед» в квартете с «Ювентусом», «Валенсией» и командой из Швейцарии «Янг Бойз» занял второе место, а на стадии 1/8 финала выбил «ПСЖ».

В 20 матчах чемпионата Англии Смоллинг отметился одним голом и одной жёлтой карточкой.