Агент Дуданец рассказал, почему сорвался переход Вериссимо в «Спартак»

Агент Алексей Дуданец рассказал об особенностях работы с бразильскими агентами, а также рассказал о причинах срыва трансфера защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо в московский «Спартак» в прошлом году.



«Был у меня случай с одним бразильским агентом. Предложил ему устроить в клуб футболиста от его имени. Звоню ему, говорю, что вышел на директора и поговорил с ним. Шло более-менее нормально, надо было только подождать решения главного тренера. Через час выходит новость на одном из сайтов про трансфер этого футболиста в другой клуб. С тех пор имею в виду: все бразильские агенты чуть что сразу бегут в прессу.



По этой причине не сложился трансфер Вериссимо в «Спартак». Была первостепенная договорённость о переходе, но всё сразу пошло в прессу. Расписали всё, вплоть до зарплаты. Они пытаются этим давить, и давить очень сильно. Только получат какую-то бумагу, сразу начинают рассылать её во все клубы. Мол, вот футболист хочет в «Спартак». Это уровень Лиги чемпионов, народный клуб России! Начинают всё это рассказывать. Реально торговлю устраивают», — сказал Дуданец в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Ерёмину и Андрею Панкову.

«Н`Диайе звонил брат испанского тренера, работающего в АПЛ. Но он выбрал ЦСКА» Агент Алексей Дуданец, который привёз Лассану Н`Диайе в ЦСКА, рассказывает о переходе, своей работе и сравнивает Украину с Россией.