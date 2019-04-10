Шанбиев: Каррера заставлял нас бегать так, что голова потом кружилась

Воспитанник московского «Спартака» Шамсиддин Шанбиев, ныне выступающий за «Урал», рассказал, общался ли он с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

«Не общались с ним. Помню, что с ним были самые тяжёлые сборы. Он делал большой акцент на физическую подготовку, заставлял нас бегать так, что голова потом кружилась. Он создал впечатление жёсткого человека, который не прощает ошибок.



С кем из основы «Спартака» остались самые близкие отношения? С Георгием Джикией, с Мелкадзе, с Гулиевым. С Джикией общались перед последним матчем со «Спартаком». Он был недоволен состоянием поля, сказал в шутку, что мы специально его таким сделали, чтобы контролировать игру (улыбается)», — цитирует защитника пресс-служба «Урала».