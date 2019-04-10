Каррера: жду лучшего со всех точек зрения предложения

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что в настоящее время испытывает большое желание продолжить карьеру, но пока у него нет конкретных предложений.

«Я жду лучшего со всех точек зрения предложения. У меня очень большое желание, но на данный момент ничего нет. Я не отказываюсь ни от каких вариантов, готов к любому приключению, в том числе к поездке за рубеж. Важность проекта будет иметь большое значение», — цитирует Карреру La Gazzetta dello Sport.



Итальянский специалист возглавлял «Спартак» с 2016 года. Он стал первым в истории красно-белых иностранным специалистом, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России сезона-2016/17, вернув клубу чемпионский титул спустя 16 лет.