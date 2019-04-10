Свидетель Куропаткин: Мамаев хотел махнуть рукой, но не попал в Соловчука

Геннадий Куропаткин, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил детали произошедшего.

«Паша хотел махнуть рукой, но не попал. Водитель начал убегать, я больше не видел. Потом они как-то переместились на тротуар, я не видел, и побежали в другую сторону от «Эгоиста». Я побежал за ними, но у меня из кармана выпали телефоны, поэтому я остановился, чтобы их собрать. Собрав, побежал к ним. Водитель уже лежал на земле, все стояли вокруг него. Девушка одна была, но не помню, как её зовут.

Соловчука подняли и начали спрашивать, зачем он так говорит. С ним Протосавицкий разговаривал, я с Пашей беседовал, братья Кокорины шли рядом, но я на них не смотрел. Видел, что у Соловчука была кровь на лице. Вёл себя иначе: до этого был агрессивным, разговаривал на повышенных тонах, сейчас был спокойнее. Перед тем как сесть в машину, сказал, что всё понял и сейчас уедет.

Когда мы дошли до машины, я спросил у него: «Зачем ты такое говоришь?» Саша Протасовицкий то же самое говорил. Он его ударил рукой два раза — куда-то в область груди. Не помню, кулаком или ладонью. Не помню, о чём они разговаривали. Саня парень добрый, просто так его не ударил бы», — передаёт слова Куропаткина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.