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Свидетель Куропаткин: в комнате человек сказал: «Ну что, добегались? Сядете все»

Свидетель Куропаткин: в комнате человек сказал: «Ну что, добегались? Сядете все»
Футбол / РПЛ

Геннадий Куропаткин, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал, что происходило, когда он явился по полицию для дачи показаний.

«Позвонили в три ночи и сказали прийти. Добровольно явились с Кареном. Мы приехали в течение 30-40 минут. Нам сказали, чтобы мы не разговаривали. Меня повели в комнату, посадили, там был человек, который с матом сказал: «Ну что, добегались?»

В мою сторону маты? Нет, просто так. Говорил что-то вроде «Сядете все». Я спросил, за что. Он сказал: «Я найду, за что». Не знаю, могу ли его опознать, давно было. Это было через день-два. Мы не спали, все нервничали», — передаёт слова Куропаткина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

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