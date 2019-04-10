Свидетель Куропаткин: в комнате человек сказал: «Ну что, добегались? Сядете все»

Геннадий Куропаткин, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал, что происходило, когда он явился по полицию для дачи показаний.



«Позвонили в три ночи и сказали прийти. Добровольно явились с Кареном. Мы приехали в течение 30-40 минут. Нам сказали, чтобы мы не разговаривали. Меня повели в комнату, посадили, там был человек, который с матом сказал: «Ну что, добегались?»

В мою сторону маты? Нет, просто так. Говорил что-то вроде «Сядете все». Я спросил, за что. Он сказал: «Я найду, за что». Не знаю, могу ли его опознать, давно было. Это было через день-два. Мы не спали, все нервничали», — передаёт слова Куропаткина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.