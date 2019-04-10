РПЛ перенесла матч ЦСКА — «Оренбург» по просьбе болельщиков

Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте объявила о переносе матча 23-го тура чемпионата России ЦСКА – «Оренбург».



Изначально встреча должна была начаться в 16:30 мск, однако по решению лиги стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.



Решение РПЛ связано с пожеланиями болельщиков «армейцев», выразивших желание посетить как матч футбольного ЦСКА, так и игру хоккейной команды, которая вышла в финал Кубка Гагарина и в тот же день встретится с «Авангардом» (начало – в 17:00 мск).



ЦСКА после 22 туров занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 очками в активе, уступая лишь «Зениту» (45) и «Краснодару» (41). В пятёрке лидеров первенства также находятся «Локомотив» (39) и «Спартак» (36).

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