Фердинанд: игрокам «МЮ» нужно показать, что Месси не произвёл на них впечатления

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, как нужно сыграть игрокам «красных дьяволов», чтобы остановить форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Как можно остановить Месси? Защитники не должны предоставлять ему свободного пространства. Если он сможет развернуться к ним лицом с мячом, он создаст огромные проблемы… Что нужно сделать игрокам „МЮ“, так это показать, что они не впечатлены им. Он — суперзвезда, легенда, один из лучших игроков в истории этого вида спорта. Но они должны выкинуть это из головы до начала игры. Если они это сделают, то это будет уже половиной работы», — цитирует Фердинанда RMC Sport.

«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» сыграют в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый матч состоится 10 апреля на «Олд Траффорд», ответный поединок пройдёт 16 апреля на «Камп Ноу».