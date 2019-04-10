Флетчер: насколько Месси быстр, осознаёшь, только когда он ускоряется мимо тебя

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер поделился воспоминаниями от игры против форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Я столкнулся с Лионелем Месси на поле только однажды, когда помог „Манчестер Юнайтед“ одержать победу над „Барселоной“ в полуфинале Лиги чемпионов в 2008 году. Но этого было достаточно, чтобы понять, насколько сложно его остановить.

Всё кажется намного проще, когда ты наблюдаешь за ним со скамейки запасных. Но совсем другое дело, когда находишься на поле рядом с ним. В реальности начинаешь осознавать, насколько он быстр, только после того, как он ускоряется мимо тебя", — написал Флетчер в своей колонке для BBC.

В полуфинале Лиги чемпионов сезона-2007/08 «Манчестер Юнайтед» прошёл «Барселону» за счёт единственного гола в противостоянии в исполнении Пола Скоулза.