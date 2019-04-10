Гюндоган: если бы «Ман Сити» реализовал пенальти, то разобрал бы «Тоттенхэм»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (0:1).



«Мы были недостаточно смелы в игре, допустили множество простых ошибок. У меня такое чувство, что мы нервничаем во время важных матчей в Лиге чемпионов. Мы всегда принимаем неверные решения.



В таких матчах всегда хочется совершить что-то особенное, потому что это может открыть дорогу в полуфинал Лиги чемпионов. После гола соперника наступило затишье. Такой негативный опыт отбрасывает вас назад. Если бы мы смогли реализовать пенальти, то разобрали бы „Тоттенхэм“. Вот так мы вышли из игры. Подобное не должно происходить с большими клубами», — приводит слова Гюндагана Goal.com со ссылкой на Sport Bild.