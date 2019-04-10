Сарри: у Дринкуотера нет будущего в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри отметил, что у полузащитника Дэниела Дринкуотера нет будущего в лондонской команде.



«Как Дэнни прекрасно знает, он не выходил на поле из-за моего стиля футбола. Я рассказал ему всё ещё в августе прошлого года. Я оценил его решение остаться в „Челси“. Почему он это сделал? Я не знаю. Наверное, он надеялся, что мы изменим систему.



Честно говоря, я ничего не могу сделать для Дэнни. Каждый футболист хочет играть, но я ничем не могу помочь. У нас сложились очень хорошие отношения, но я не могу удовлетворить его профессиональные запросы. Это очень сложно, но он был в курсе ситуации. Боюсь, у него нет будущего в этой команде», — приводит слова Сарри The Telegraph.

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