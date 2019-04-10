Моуринью: восхищаюсь работой дортмундской «Боруссии»

Известный португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что восторгается работой, которая проделывается дортмундской «Боруссией».

«Я восхищаюсь работой „Боруссии“. Генеральный директор клуба Ватцке достаточно доверял мне, чтобы спросить моего мнения об одном из игроков и тренере, которых я хорошо знаю. Я был честен и дал ему свою наилучшую из возможных оценок. С тех пор у нас сохранились уважительные отношения», — приводит слова Моуринью Sport Bild.

После 28 сыгранных туров «Боруссия» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда Люсьена Фавра набрала 63 очка и отстаёт от лидирующей «Баварии» на один балл.

Моуринью в настоящее время находится без работы. Его последним клубом был «Манчестер Юнайтед», который уволил португальца в декабре прошлого года.