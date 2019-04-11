Семеду: в ответном матче «Барселона» будет играть так, словно сыграли 0:0

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду поделился впечатлениями от матча с «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча проходила на «Олд Траффорд» и завершилась минимальной победой гостей. Единственный гол в игре был забит на 12-й минуте — автоголом отметился защитник «красных дьяволов» Люк Шоу.



«Мы довольно часто теряли мяч на своей половине поля, после чего у соперника появлялись моменты. Потом мы свели на нет эти ошибки, что позволило нам одержать важную победу. Через неделю мы будем играть на победу. Мы будем играть так, словно сыграли 0:0», – цитирует Семеду официальный сайт УЕФА.

Ответный матч «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» сыграют 16 апреля на стадионе «Камп Ноу».