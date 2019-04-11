Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Блохин: уровень УПЛ упал — мне её неинтересно смотреть

Блохин: уровень УПЛ упал — мне её неинтересно смотреть
Футбол / Прочие турниры

Глава совета стратегического развития Федерации футбола Украины Олег Блохин высказал мнение по поводу нынешнего уровня чемпионата Украины.

«Уровень УПЛ упал — мне её неинтересно смотреть. Только у четырёх команд положительная разница забитых и пропущенных мячей. Это одна из причин, почему в полуфинал Кубка Украины попали две команды из первой лиги. Не хочу никого обижать, но на матчи «Олимпика» ходит по 50 человек. Вот вам и уровень», – цитирует Блохина Sportarena.

Блохин — обладатель «Золотого мяча» (1975). мастер спорта международного класса СССР. В 2003—2007 годах и с весны 2011 года до осени 2012 года являлся главным тренером сборной Украины. С 2012 по 2014 годы возглавлял киевское «Динамо».

Хацкевич: уровень УПЛ не средний, а средненький, раньше было рубилово
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент