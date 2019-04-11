Коноплянка летом хочет покинуть «Шальке»

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка намерен в летнее межсезонье сменить клуб. Как сообщает Bild, возможный уход из клуба украинский футболист уже обсудил со своим окружением. При этом «Шальке» не будет удерживать хавбека и не против продажи.

Ранее в СМИ сообщалось, что немецкий клуб готов продать украинского футболиста за сумму € 3-5 млн. На эту сумму влияет окончание контракта летом 2020 года, а также зарплата Коноплянки в размере € 4,5 млн в год. Напомним, что «Шальке» подписал контракт с 29-летним футболистом за € 12,5 млн в 2017 году.



Коноплянка в нынешнем сезоне провёл 20 матчей в составе гельзенкирхенского клуба, в которых отметился одним голом и сделал две результативные передачи.