Дюков: выбрали «Самару Арену» для финала Кубка России, так как это новый стадион

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение о выборе стадиона «Самара Арена» для проведения финального матча Кубка России—2019.

«Заявки на проведение финала были поданы несколькими городами, в том числе от „ВТБ Арены“, были заявки и со стороны Саранска, Ростова, Екатеринбурга, Калининграда. Самара выбрана потому, что это новый стадион (равно как и остальные, подавшие заявки), также для нас была важная задача загрузки стадионов. Что касается других арен, на них уже запланированы различные мероприятия, в том числе с участием национальных сборных. Нам нужно загружать все стадионы, поэтому сделан выбор в пользу Самары.



Почему решили не проводить финал в „Лужниках“? Это действительно была одна из идей. Подходов несколько, сегодня на заседании исполкома произошло столкновение подходов. Я соглашусь с тем, что постоянное проведение финала Кубка России на стадионе «Лужники» позволило бы придать турниру дополнительный престиж, поднять его. Но есть и другие мнения. Клубы не из Москвы и регионы считают, что московские клубы получают преимущество, плюс есть новые стадионы, которые нужно загружать. Мнения разделились. Мы приняли решение о создании специальной рабочей группы и в дальнейшем выработаем системный подход в определении места проведения финала. Не последний вопрос – финансовая составляющая. Мы понимаем, что финал в «Лужниках» станет самым дорогим с точки зрения затрат, здесь будет важно обеспечить заполняемость арены.



Да, были заявки от Ростова и Екатеринбурга, два этих стадиона могли бы принять матчи, но было бы некорректно дать преимущество «Ростову» или «Уралу», которые играют в полуфинале. Выбрали нейтральный вариант», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.