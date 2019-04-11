Митрофанов займёт пост заместителя гендиректора РФС по развитию

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов займёт пост заместителя генерального директора РФС по развитию.

«Для нас, безусловно, очень важно кроме проведения соревнований уделять внимание развитию отечественного футбола. Есть стратегия-2030, нужны рабочие руки, которые будут готовить предложения с инициативами. До настоящего момента количество людей, которые занимались проектами развития, было крайне мало. Их можно пересчитать на пальцах одной руки. Мы приняли решение о создании нового блока, который будет отвечать за проекты развития. Возглавит его Максим Митрофанов, который давно в футболе и в частности принимал непосредственное участие в создании стратегии-2030», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.