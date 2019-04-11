Дюков: сборная России будет проводить в «Лужниках» статусные матчи

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос, как решить проблему загрузки «Лужников», который начал простаивать.



«В частности, как я и сказал — проведение финала Кубка России обеспечит загрузку по крайней мере одним матчем в год. Такой подход возможен, это решение поможет поднять престиж турнира. Будем обсуждать. Какие еще решения? Проведение матчей национальной сборной, но это должны быть статусные матчи, чтобы обеспечивать заполняемость арены.

Будем также рассчитывать, что опыт прошлого года, когда ЦСКА проводил домашние матчи Лиги чемпионов, продолжится. Вполне возможно, московские клубы продолжат такую практику и будут играть в «Лужниках» игры, которые вызывают повышенный интерес», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.