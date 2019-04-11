Кокорин и Мамаев извинились перед Ушаковой за повреждение автомобиля

Форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев на сегодняшнем заседании суда по делу об участии в нескольких драках в конце октября прошлого года в Москве принесли извинения телеведущей Первого канала Ольге Ушаковой за нанесённые повреждения её автомобилю.

«Перед Ольгой Ушаковой мы тоже извиняемся за машину», — сказал 28-летний нападающий сине-бело-голубых.

Мамаев в свою очередь заявил, что готов компенсировать все расходы на ремонт транспортного средства: «Не помню, говорили ли мы по поводу машины, но счёт с компенсацией для Ушаковой тоже открыт. За машину».

Напомним, утром 8 октября прошлого года компания из нескольких человек, в числе которых находились Кокорин и Мамаев, избила водителя Ушаковой Виталия Соловчука. В результате конфликта были нанесены повреждения автомобилю телеведущей. Позже компания с Кокориным и Мамаевым избила чиновника из Минпромторга России Дениса Пака.