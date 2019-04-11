Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гинер возглавил финансовый комитет РФС, Федун стал заместителем по развитию

Гинер возглавил финансовый комитет РФС, Федун стал заместителем по развитию
Футбол / РПЛ

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил председателей, заместителей председателей и секретарей—членов постоянных комитетов организации.

Финансовый комитет

Председатель — Евгений Гинер
Заместитель председателя — Дмитрий Бакатин.

Комитет по безопасности и работе с болельщиками

Председатель — Владимир Маркин
Заместитель председателя — Игорь Лебедев
Заместитель председателя — Александр Мейтин.

Комитет массового футбола

Председатель — Рохус Шох
Заместитель председателя — Владимир Афанасьев.

Комитет программ развития футбола

Председатель — Александр Дюков
Заместитель председателя — Леонид Федун.

Комитет женского футбола

Председатель — Игорь Ефремов
Заместитель председателя — Иван Перонко.

Комитет разновидностей футбола

Председатель — Александр Алаев
Заместитель председателя — Эмиль Алиев.

Технический комитет

Председатель — Никита Симонян
Заместитель председателя — Андрей Лексаков.

Юридический комитет

Председатель — Виктор Блажеев
Заместитель председателя — Денис Рогачев.

Медицинский комитет

Председатель — Эдуард Безуглов
Заместитель председателя — Евгений Ачкасов.

Комитет ветеранов футбола

Председатель — Александр Мирзоян
Заместитель председателя — Геннадий Ефанов.

Комитет по маркетингу

Председатель — Денис Соловьёв
Заместитель председателя — Илья Фимушкин.

Комитет профессионального футбола

Председатель — Сергей Прядкин
Заместитель председателя — Андрей Соколов.

Комитет детско-юношеского футбола

Председатель — Сергей Галицкий
Заместитель председателя — Сергей Анохин.

Судейский комитет

Председатель — Николай Левников
Заместитель председателя — Александр Егоров.

Гинер рассказал, что сделал бы с Кокориным и Мамаевым в ЦСКА
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент