Гинер возглавил финансовый комитет РФС, Федун стал заместителем по развитию

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил председателей, заместителей председателей и секретарей—членов постоянных комитетов организации.
Финансовый комитет
Председатель — Евгений Гинер
Заместитель председателя — Дмитрий Бакатин.
Комитет по безопасности и работе с болельщиками
Председатель — Владимир Маркин
Заместитель председателя — Игорь Лебедев
Заместитель председателя — Александр Мейтин.
Комитет массового футбола
Председатель — Рохус Шох
Заместитель председателя — Владимир Афанасьев.
Комитет программ развития футбола
Председатель — Александр Дюков
Заместитель председателя — Леонид Федун.
Комитет женского футбола
Председатель — Игорь Ефремов
Заместитель председателя — Иван Перонко.
Комитет разновидностей футбола
Председатель — Александр Алаев
Заместитель председателя — Эмиль Алиев.
Технический комитет
Председатель — Никита Симонян
Заместитель председателя — Андрей Лексаков.
Юридический комитет
Председатель — Виктор Блажеев
Заместитель председателя — Денис Рогачев.
Медицинский комитет
Председатель — Эдуард Безуглов
Заместитель председателя — Евгений Ачкасов.
Комитет ветеранов футбола
Председатель — Александр Мирзоян
Заместитель председателя — Геннадий Ефанов.
Комитет по маркетингу
Председатель — Денис Соловьёв
Заместитель председателя — Илья Фимушкин.
Комитет профессионального футбола
Председатель — Сергей Прядкин
Заместитель председателя — Андрей Соколов.
Комитет детско-юношеского футбола
Председатель — Сергей Галицкий
Заместитель председателя — Сергей Анохин.
Судейский комитет
Председатель — Николай Левников
Заместитель председателя — Александр Егоров.