Гинер рассказал, что сделал бы с Кокориным и Мамаевым в ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, как поступил бы, если бы нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев оказались в его команде на момент участия в инцидентах 8 октября прошлого года.



«Мои действия, если бы Кокорин и Мамаев были в ЦСКА? Мамаев, кстати, когда-то был в ЦСКА. В любом случае человек не может считать, что если он футболист и у него заслуги, то он может бить другого человека стулом. Оба были бы отстранены и ожидали приговора вне команды», — приводит слова Гинера Automobili.ru.



Напомним, Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября за участие в двух драках в центре Москвы, в которых пострадали три человека.

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