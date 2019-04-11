Месси избежал серьёзного повреждения

Сегодня, 11 апреля, капитан «Барселоны» Лионель Месси прошёл медицинское обследование своего повреждения, которое он получил в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:0), сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, несмотря на появившиеся гематомы на лице аргентинца, он избежал серьёзной травмы. Футболист сможет принять участие уже в ближайшем матче каталонцев против «Уэски» в рамках 32-го тура испанской Примеры, который состоится 13 апреля.

Напомним, повреждение Месси получил в результате удара по лицу от защитника «красных дьяволов» Криса Смоллинга. Игрок манкунианского клуба разбил аргентинцу нос и рассёк веко. Несмотря на повреждение, 31-летний нападающий доиграл матч до конца.